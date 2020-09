Stellenreduzierung: Ahlers baut Personal ab

Wegen der zu erwartenden Umsatzeinbußen aufgrund der Krise reagiert das Modeunternehmen aus Herford mit aktuellen Sparmaßnahmen. Knapp 80 Mitarbeiter sind betroffen. Die Pionier Workwear Modellabteilung und Logistikleistungen werden nach Polen verlegt.

Wegen der Corona-Pandemie rechnet man in Herford mit stark rückläufigen Umsätzen. Um die Kostensituation anzupassen, haben Aufsichtsrat und Vorstand einen Personalabbau über alle Bereiche und Hierarchieebenen hinweg beschlossen. Rund 65 der Stellen betreffen Herford. Des weiteren wird die Logistik in Herford nur noch bis zum 31. Mai 2021 weiter aktiv sein. Logistikleistungen sowie die Pionier Workwear Modellabteilung werden von Herford nach Polen verlegt. Durch die Maßnahmen sollen die Personalkosten bis Ende des Geschäftsjahres 2022 signifikant reduziert und mit dem ab 2022 erwarteten Umsatzanstieg zur erheblichen Ergebnisverbesserung und Rückkehr zur Profitabilität beitragen. Wie Ahlers mitteilt, werden für das Maßnahmenpaket im Geschäftsjahr 2019/20 Rückstellungen in Höhe von etwa 3,5 Mio. € notwendig werden. Die Stellenreduzierung soll sozialverträglich und in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern durchgeführt werden, mit einem Fokus auf freiwillige Teilzeitmodelle, Altersteilzeit und der Nutzung der natürlichen Fluktuation und interner Umbesetzungen, um die Anzahl der betriebsbedingten Kündigungen so gering wie möglich zu halten.