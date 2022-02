Picturedesk

Die spektakuläre Kooperation zwischen der Berliner Premium Group und der Messe Frankfurt endet, bevor noch eine einzige richtige Veranstaltung stattfand. Die Frankfurt Fashion Week soll es trotzdem geben.

Zwei Absagen in Folge, stattdessen eine digitale und eine Mini-Messe: das hält die beste Messe-Freundschaft nicht aus. Als die Frankfurt Fashion Week den Großteil ihres physischen Programms im Jänner diesen Jahres zum zweiten Mal coronabedingt nach Juli 2021 absagen musste, war genauen Beobachtern längst klar, dass der Traum einer großen Modemesse in Frankfurt geplatz war. Dabei war die Zusammenarbeit der beiden Big Player von großer medialer Aufmerksamkeit begleitet worden. Detlef Braun, Chef der Messe Frankfurt und Anita Tillmann, Managing Partner der Premium Group, kündigten im Sommer 2020 an: »Berlin goes Frankfurt: Die Fashion Week zieht in die Main-Metropole.« Für viele Branchenteilnehmer passte Frankfurt und die Mode nicht auf den erste Blick zusammen, Frankfurts Politik jedoch stärkte dem neuen Messeprojekt den Rücken.





Nach nur zwei Jahren steht die

Nach nur zwei Jahren steht die Frankfurt Fashion Week nun schon wieder an der Kippe. Die Premium Group plant, schon im Juli das komplette Programm der Fashion Week wieder in der Hauptstadt zu präsentieren. Die Hoffnung, dass Frankfurt zur deutschen Modemetropole aufsteigen könnte, liegt damit auf Eis. Es sei keine Entscheidung gegen Frankfurt, sondern für Berlin gewesen, sagte Premium-Geschäftsführerin Anita Tillmann. Zurück in Berlin will sie wieder mit einem vollkommen neuen Konzept überraschenm, denn: »Klassische Messeformate sind nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen uns neu erfinden und in die Zukunft blicken – in einen neuen Lebensabschnitt der Modeindustrie post Pandemie, die alles verändert hat. Digitalisierung, Klimawandel, Pandemie, Wertewandel, veränderte Branchenzyklen, neue Player sowie Themen rund um Gender Equality, Diversity, Metaverse, Gaming und NFTs sind nur einige Bereiche, mit denen wir uns auseinandersetzen.«