Halle/Westfalen: Gerhard Weber ist tot

Vom kleinen Modehändler zum Konzerninhaber: die Modewelt trauert um den Gründer von Gerry Weber.

Gerhard Weber ist in der Nacht vom 23. auf den 24. September 2020 im Alter von 79 Jahren verstorben. „Der Familie von Gerhard Weber sprechen wir im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser tiefstes Mitgefühl und Beileid aus“, so Alexander Gedat, Vorstandsvorsitzender der Gerry Weber International AG. „Wir empfinden größte Dankbarkeit und Respekt einem vielgeachteten Unternehmer gegenüber und trauern um eine zutiefst beeindruckende Persönlichkeit.“Weber hatte das Unternehmen in seiner Heimat Halle/Westfalen 1973 gemeinsam mit seinem Freund und Kompagnon Udo Hardieck (verstorben 2018) als Hatex KG gegründet. Anfangs zur Herstellung und dem Vertrieb von Damenhosen gedacht, wurde das Unternehmen schnell erfolgreich und ging 1989 als Gerry Weber International AG an die Börse. 1986 wird neben der etablierten Marke Gerry Weber die jüngere Marke Taifun ins Leben gerufen, 1994 die Plus-Size-Marke Samoon. Das erste in Ei­gen­re­gie geführte „House of Gerry Weber“ mit allen Marken des Konzerns eröffnete 1996 in Bielefeld. Von 2014 bis 2019 gehört auch das Münchner Modeunternehmen Hallhuber zur Gruppe. 2015 wurde eine weitere Vision Gerhard Webers Realität: eines der modernsten Logistik-Zentren Europas ging in Halle in den Live-Betrieb.Neben seinem Gespür für Mode hatte Gerhard Weber auch darüber hinaus einen untrüglichen Instinkt für erfolgbringende Ideen. Als großer Coup gilt bis heute die Verpflichtung der damals 17-jährigen Stefanie Graf im Jahr 1986 als Markenbotschafterin. 1993 folgte dann ein weiterer entscheidender Schritt, der die Marke GERRY WEBER weltbekannt machen sollte: Der Start der Gerry Weber Open (heute Noventi Open).Hierfür konzipierte Gerhard Weber als Ideengeber und Gründer die 11.000 Zuschauer fassende Eventstätte Gerry Weber Stadion. 2011 komplettiert eine eigene Kita direkt am Hauptsitz in Halle das umfassende Werk des Unternehmers. Auch hier gestaltete Gerhard Weber das Konzept entscheidend mit.2014 zog sich Gerhard Weber aus allen Funktionen zurück.Die Gerry Weber International AG gehört heute zu je 42% den Investoren Whitebox Advisors und Robus Capital Management, JPMorgan Chase&Co. hält 16%. Nach mehreren Vorstandswechseln wird der Konzern heute geführt von CEO Alexander Gedat, Chief Operating Officer (COO) Angelika Schindler-Obenhaus und Chief Restructuring Officer (CRO) Florian Frank.