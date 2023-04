Der Hosenerzeuger aus Rotenburg an der Fulda feiert ein in der Modebranche außergewöhnliches Jubiläum.

Am 10. Jänner 1923 wurde die C. Brühl GmbH & Co. KG durch Heinrich Pferdmenges in Mönchengladbach gegründet. Namensgeber war der Geschäftspartner Carl Brühl. Bis heute ist die Firma im Besitz der Familie Pferdmenges - und schaut optimistisch in die Zukunft. Zu Beginn der langen Firmengeschichte wurden neben Herrenbekleidung auch Stoffe in einer eigenen Weberei hergestellt. Nachdem die Fabrik in Mönchengladbach durch mehrerer Bombenangriffe fast total zerstört wurde, verlagerte man die Firma im Jahr 1944 nach Rotenburg an der Fulda. Ein Jahr später errichtete man eine neue Weberei am Standort. 1960 wurde der Hauptsitz von C. Brühvon Reydt nach Rotenburg verlegt. Die Firma erlebte einen rasanten Aufstieg und hatte in mehreren kleineren Produktionsstätten im Umkreis von ca. 30 km bis zu 420 Mitarbeiter beschäftigt. Um der steigenden Nachfrage nach den Hosen weiter gerecht zu werden, begann man Anfang der 60-er Jahre mit dem Ausbau der ausländischen Fertigung in Ungarn. 1968 wurde dann die erste eigene ausländische Firma, die Phoenicia S.A.R.L. in Korba / Tunesien gegründet. Dort wurden später ca. 300 Mitarbeiter beschäftigt und 700.000 Hosen im Jahr produziert. Die Produktion wurde außerdem weiter in Richtung Osteuropa ausgebaut. 1980 wurde die Weberei in Rotenburg, wo bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich Stoffe für die eigene Firma gewebt wurden, geschlossen. Im Jahr 1999 wurde dann auch die Produktion im Hauptwerk Rotenburg beendet und komplett ins Ausland verlagert. In den folgenden 3 Jahren wurde das bestehende Firmengebäude in Rotenburg entkernt und zu einer modernen Verwaltung mit einem Lager mit Kapazität für 150.000 Hosen umgebaut. 2003 wurde die Tochterfirma in Tunesien verkauft. Seit dem werden Brühl-Hosen in Lohnfertigung überwiegend in Tunesien und Bulgarien produziert.

50 neue Funktionsmerkmale

Maro Nachtrab, seit 2016 geschäftsführender Gesellschafter der Traditionsfirma, setzt weiterhin auf das Kernprodukt Funktionshosen für Herren - und strebt hier die Marktführerschaft an. „Vom Lager am Firmensitz in Rotenburg werden bis zu 25.000 Hosen pro Woche in die gesamte Welt verschickt. Beliefert werden Kunden in über 30 Ländern. Der Exportanteil liegt bei über 50 %. Selbst nach China werden unsere Hosen vertrieben.“ Alle Produkte von Brühl sind Öko-Tex-100-zertifiziert. Die sozialen Standards aller Partnerbetriebe werden regelmäßig kontrolliert. Über 50 Mitarbeiter am Standort Rotenburg entwickeln die drei Geschäftsbereiche Brand Business, Corporate Fashion und Private Label Business. Aktuell setzt man auf Innovation: Neben dem Dehnbund, über den jede Brühl-Hose verfügt, forciert Nachtrab innovative Projekte, wie die Daunenhose, die aktiv beleuchtete Hose und Spezial-Hosen für Golfer und Biker. „In den letzten sieben Jahren haben wir über 50 neue Funktionsmerkmale bei den Brühl-Hosen lanciert“ sagt Nachtrab, der betont, dass das Unternehmen auch die drei letzten schwierigen Jahre gut überstanden habe.