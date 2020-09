Gerry Weber ist innerhalb des Auhof Centers im Westen Wiens auf eine Fläche in besserer Lage gewechselt und hat einen neuen Store nach dem neuesten Visual-Merchandising-Konzept gestaltet.

»Das Auhof Center ist der Fashion Hotspot im Westen Wiens und gleichzeitig das bestgemanagte Center«, erläutert Claudia Wurst, Retail Managerin für Gerry Weber in Österreich, die Entscheidung für die Relocation. »Inmitten von einer Vielzahl namhafter und erfolgreicher Modeunternehmen war es selbstverständlich, dass wir im hochattraktiven und frequenzstarken Umfeld neu eröffnet haben.« Der Store, in dem mit Gerry Weber, Taifun und Samoon alle drei Marken des deutschen Modekonzerns vertreten sind, befindet sich nun im neueren Teil des Centergebäudes im Erdgeschoss (Eingang West). Gerry Weber Das neue Store-Konzept realisiert für die Kundinnen u.a. eine deutlich verbesserte Aufenthaltsqualität: Flexible Möbelstrukturen können für eine optimale Orientierung am POS jederzeit an die jeweiligen Verkaufszahlen angepasst werden. Für eine verbesserte Customer Journey sorgen darüber hinaus eine noch klarere Aufteilung der Marken sowie ein zurückgenommener Farbimpuls, der das Produkt eindeutig in den Vordergrund rückt.Kundinnen und Mitarbeiterinnen seien begeistert vom neuen Store, berichtet Claudia Wurst nach der Eröffnung am 11. September 2020. Die ersten Reaktionen der Kundinnen lobten besonders die Möbel und das Lichtkonzept.