Das Bundesgremium Mode & Freizeitartikel der WKO will Unternehmen vor den Vorhang, holen die im Bereich Marketing innovative Maßnahmen mit messbarem Erfolg setzen.

Zunehmende Digitalisierung, Pandemie und steigende Kosten sind nur einige der Herausforderungen, denen sich der Modehandel in den letzten Jahren stellen musste. Gerade jetzt ist es wichtig, neue und flexible Wege zu den Kundinnen und Kunden zu finden.



Einreichung

„Wir möchten jene Unternehmen vor den Vorhang holen, die in diesem Bereich innovative Maßnahmen gesetzt haben“, heißt es deshalb vom Bundesgremium Mode & Freizeitartikel der WKO. Gesucht werden Unternehmen, denen es gelungen ist, neue Zielgruppen anzusprechen oder die Kundenbindung zu erhöhen. Dabei geht es um messbare Erfolge, beispielsweise durch mehr Frequenz im Geschäft oder gesteigerte Zugriffe auf den Onlineshop.Dieser Preis für innovative Ansätze in Marketing und Vertrieb im Modehandel wird heuer erstmals vergeben – und zwar in zwei Kategorien: digital (z. B. Onlineshop, Click & Collect, Omnichannel, Kunden-Apps, originelle Social Media-Aktivitäten, Onlinekampagnen etc.) oder analog (z. B. Veranstaltungen, Aktionen zur Erhöhung der Kundenfrequenz im Geschäft, ortsgebundenes Guerilla Marketing, Kooperationsmodelle).