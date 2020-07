Am 25. Juli eröffnet Luis Trenker einen neuen Store in Schladming. Es ist der zehnte Laden für das Bozener Modelabel.

Am Samstag, dem 25. Juli, eröffnet die alpine Lifestylemarke Luis Trenker im Herzen des beliebten Urlaubsorts Schladming einen neuen Shop. Direkt am Hauptplatz auf Hausnummer 28 gelegen, soll auf 60 Quadratmetern das Lebensgefühl, das die in Südtirol beheimatete Modemarke vermitteln will, spürbar werden. Das Storedesign setzt auf gemütlich-rustikales Ambiente zwischen Altholz, Mooswänden und nostalgischen Bildern aus vergangenen Tagen. Dazu gibt es moderne Designer-Leuchten, einen Flachbildschirm, Mid-Century-Möbel, geradlinige Regale und chromglänzende Kleiderstangen.

Weitere Shops betreibt die Marke in Salzburg, Seefeld, Kitzbühel, Innsbruck und Wien sowie in Meran (I) und Zürich (CH). Dazu gibt es zwei Franchise-Stores auf Sylt (D) sowie in Wolkenstein (I).