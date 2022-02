H&M/David Thunander

Der einstige Branchenführer wurde zuletzt deutlich von Inditex abgehängt. Nun verpasst man sich neue Ziele. Der Umsatz soll verdoppelt, der CO2-Fußabdruck halbiert werden und die Marge soll wieder frühere Höhen erreichen.

Die schwedische Modekette H&M hat sich mit Blick auf das erwartete Abebben der Coronapandemie ehrgeizige Ziele für die kommenden Jahre gesetzt: Bis spätestens 2030 soll der Umsatz im Vergleich zu 2021 verdoppelt werden. Getragen werden soll das Wachstum durch den Ausbau des Onlinegeschäfts sowie den Eintritt in neue Märkte. Schon heuer will H&M Läden in sechs neuen Ländern eröffnen, etwa im Kosovo, in Nord-Mazedonien und in Ecuador.





Gleichzeitig will die Gruppe ihre CO2-Bilanz deutlich verbessern: Bis 2030 soll der CO2-Fußabdruck im Vergleich zu 2019 halbiert werden. Um all diese Ziele zu erreichen, verdoppelt H&M seine Investitionen auf heuer 10 Mrd. Schwedische Kronen (957 Mio. €).Das Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende November) wurde wie berichtet mit einem Umsatzplus von 6 % (lokale Währungen: + 12 %) auf 199 Mrd. Kronen (18,9 Mrd. €) abgeschlossen. Damit liegt man freilich noch um Längen hinter dem Wert des Vorkrisenjahres 2018/19, als ein Umsatz von 232,8 Mrd. € zu Buche stand. Der Online-Umsatz legte trotz hoher Vorlage abermals um 24 % (lokale Währungen: + 30 %) zu und steht damit nunmehr für 32 % des Gesamtumsatzes der Gruppe. Nicht mehr veröffentlicht werden die Umsätze einzelner Länder. Für das Österreich-Geschäft von H&M liegen somit keine Zahlen vor.



Deutliche Fortschritte haben die Schweden bei der Profitabilität gemacht: Das Jahresergebnis hat sich auf 11 Mrd. Kronen fast verneunfacht. Zum Vergleich: 2018/19, also vor der Pandemie, lag der Jahresgewinn bei 13,4 Mrd. Kronen. Die operative Marge lag mit 7,7 % bereits wieder über jener von 2018/19 (7,5 %) und 2017/18 (7,4 %). Geht es nach CEO Helena Helmersson, soll die Marge spätestens 2023/24 wieder im zweistelligen Bereich liegen – und das dauerhaft.



