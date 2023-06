Graz: Retailmarkt in Bewegung

Picturedesk

Der Grazer Hauptplatz mit der neuen Filiale von Max & Co.

Im Grazer Innenstadt-Handel tut sich einiges. Max & Co und Hunkemöller haben im Frühjahr eröffnet, Weekday und Palmers sollen folgen. Und Hämmerle hat umgebaut.

Keine andere Landeshauptstadt in Österreich wächst so rasch wie Graz: In den vergangenen zwanzig Jahren wuchs die steirische Landeshauptstadt um 27 % auf 298.600 Einwohner. Im Einzugsgebiet