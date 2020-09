Der österreichische Boardsport-Spezialist Blue Tomato baut sein Ladennetz in Österreich und Deutschland aus. Auf eine Eröffnung in München folgt ein neuer Store in Vöcklabruck. Eine weitere Eröffnung in Heidelberg ist angekündigt.

»Wichtiges Zeichen«

Im März hat der Boardsport-Spezialist Blue Tomato mit Sitz in Schladming seinen 50. Store eröffnet. Nun ist man wieder einige Schritte weiter: Am 3. September ging in München der zweite Standort in der bayrischen Landeshauptstadt ans Netz. Der 500 Quadratmeter große Store befindet sich am Oberanger im Herzen der Altstadt. Zuvor betrieb an gleicher Adresse der mittlerweile insolvente Filialist Planet Sports einen Laden.Am 25. September folgt eine Neueröffnung in Oberösterreich, die zweite im Bundesland. Im Einkaufszentrum Varena in Vöcklabruck wird ein 260 Quadratmeter großer Store aufgesperrt. Die nächste Eröffnung ist für Oktober in Heidelberg angekündigt. Auch dort hat Blue Tomato einen Laden von Planet Sports übernommen.»Mit den Neueröffnungen setzen wir auch ein wichtiges Zeichen während der außergewöhnlichen Zeit inmitten der Corona-Pandemie. Wir wollen dort sein, wo unsere Kundinnen und Kunden sind und ihnen den direkten Austausch mit unseren Shop-Teams ermöglichen. Wir blicken positiv in die Zukunft – nicht nur im Bereich des Online-Handels, sondern auch in unseren aktuell über 50 stationären Shops in Deutschland, Österreich, Finnland, den Niederlanden und der Schweiz«, betont Tillmann Ruprecht, Director of Sales & Service bei Blue Tomato.Blue Tomato ist mittlerweile in fünf Ländern mit stationären Stores aktiv. Der Webshop ist in 14 Sprachen verfügbar und verzeichnet 125.000 Besucher täglich. Im Vorjahr lag der Umsatz des Unternehmens bei 98 Mio. €.