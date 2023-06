Andreas Kolarik

Daniela Meindl, Martha Biedron (Shopleiterin), Christina Eder-Hofstätter (Head of Retail) und Markus Meindl

Bereits im Sommer 2022 hat Meindl das ehemalige Trachtengeschäft „Zeitlos“ vom Modehaus Adelsberger übernommen und zu einem Authentic-Luxury-Store umgebaut. Nun wurde die Eröffnungsfeier nachgeholt.

Am 14. Juni luden Markus und Daniela Meindl zur Eröffnungsfeier des neuen Meindl Authentic Luxury Stores in St. Johann im Pongau. Zahlreiche Freunde und VIPs des Traditionshauses folgten der Einladung und nahmen den Shop und dessen hochwertiges Sortiment unter die Lupe. Gastgeber Markus Meindl zeigte sich stolz auf seinen bereits sechsten Store: „Mit über 40 Jahren Familientradition im Gasteiner Tal ist der Pongau zu meiner zweiten Heimat geworden. Dass wir unsere hochwertigen Produkte nun auch im Herzen von St. Johann anbieten können, ist für meine Familie und mich von großer Bedeutung.“ Weitere Stores führt Meindl am Firmensitz in Kirchanschöring in Oberbayern sowie in Berlin, München, Salzburg und Zürich.





Der neue Standort mit der Adresse Hauptstraße 23 präsentiert das facettenreiche Sortiment von Meindl Fashion auf 250 Quadratmetern. Outdoor-Enthusiasten und Traditionsbegeisterte finden ein Angebot, das von traditionellen Lederhosen und Bergschuhen bis hin zu exquisiten Lammfellmänteln, Accessoires, Strickwaren und sogar ausgewählten Möbelstücken reicht.

Meindl Fashion Innenansicht des Stores Das Geschäft wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und vereint hochwertige Materialien wie schottische Tweed, handbemaltes Leder sowie edle Hölzer und Messing. Das harmonische Zusammenspiel dieser edlen Materialien mit ausgesuchten Antiquitäten verleiht dem Geschäft den typischen und einzigartigen Charakter der Marke. „Jedes Detail im Geschäft hat eine Bedeutung und wurde von Handwerkern in der Region gefertigt", erklärt das Unternehmen. „In Kombination mit den ausgestellten Produkten entsteht eine zeitlos moderne Atmosphäre, die die gelebte Handwerkskunst in allen Räumen widerspiegelt."