Berta Mayr, Seniorchefin der Fussl Modestraße, wurde am 31. Jänner in Wien mit dem »Austrian Wedding Award« für ihr Lebenswerk als Brautmodenhändlerin geehrt.

Berta Mayr hat – neben ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit als Miteigentümerin und Chefeinkäuferin bei Fussl – auch den Brautmodensalon »Fussl Happy Day« am Stammsitz des Unternehmens in Ort im Innkreis (OÖ) betrieben. Er zählt bis heute zu den größten Brautmodengeschäften Österreichs. »Das Schönste für mich ist, dass ich im Lauf der vielen Jahre mehr als 10.000 Bräute mit ihrem Traumkleid glücklich machen konnte«, erklärt die 80-jährige Unternehmerin, die bis heute auf Brautausstellungen anzutreffen ist.

Berta Mayr begann vor rund 50 Jahren, den Gesamteinkauf bei Fussl zu verantworten. Dazu zählte auch der Einkauf der Brautkleider. Damals betrieb man nur ein Geschäft in der Innviertler Gemeinde Ort im Innkreis. Im Laufe der Jahrzehnte wuchs nicht nur das Unternehmen, sondern auch das Sortiment an Brautmode. Aus diesem Grund wurde 1992 im Stammhaus ein eigener Brautsalon geschaffen, der unter dem Namen »Fussl Happy Day« zur ersten Adresse für Brautpaare in Oberösterreich, Salzburg, dem südlichen Bayern und weit darüber hinaus wurde. Auch nach der Übergabe des Unternehmens an die nächste Generation blieb der Einkauf der Hochzeitsmode in den Händen von Berta Mayr. Erst vor wenigen Jahren gab sie diesen Verantwortungsbereich ab, steht aber noch heute dem Einkaufsteam mit ihrer Erfahrung beratend zur Seite.