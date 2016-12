Laut der Wirtschaftskammer Österreich und der KMU Forschung Austria werden für das Weihnachtsgeschäft 2016 Umsätze in Höhe von 1,63 Milliarden Euro für den heimischen Handel erwartet, vorausgesetzt das Geschäft entwickelt sich so wie bis zum vergangenen vierten Adventssonntag. Dies würde ein Gesamtplus von 0,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeuten. 94 % des Gesamtumsatzes (1,53 Milliarden Euro) entfallen dabei noch immer auf den stationären Handel, der E-Commerce wird voraussichtlich rund 100 Millionen Euro einnehmen. Damit entfällt auf den stationären Handel zwar ein Löwenanteil der Umsätze, allerdings konnte dieser ledilich das Vorjahresniveau halten, der Online-Handel hingegen im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent wachsen.



Die Branchen



Branchensieger im bisherigen Weihnachtsgeschäft 2016 (bis einschließlich 17.12.2016) ist der Schuh- und Lederwareneinzelhandel: Geht man vom niedrigen Ausgangsniveau von 2015 aus, so sind die Umsätze in dieser Branche (kalenderbereinigt) nominell um drei Prozent gestiegen. Zudem konnten auch die Branchen Modehandel, Sportartikeleinzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel und Elektroeinzelhandel das Umsatzniveau des Vorjahres bereits übertreffen. Verlierer im Branchen-Ranking sind bisher die Handelssegmente Kosmetik sowie Uhren und Schmuck. Das Schlusslicht bildet der Bücher- und Schreibwarenhandel.



»Heiße Phase« vor Heiligabend



Laut Wirtschaftskammer und KMU Austria beginnt die entscheidende Einkaufsphase 2016 mit dem vierten Adventseinkaufssamstag (17.12.2016), denn zwischen diesem und Heiligabend liegt noch eine ganze Woche. Kalendarisch gesehen, kann der Einzelhandel die bis zum vierten Einkaufssamstag fehlenden zwei Tage in der Woche bis 24. Dezember »einholen«, wodurch sich das Weihnachtsgeschäft stark nach hinten verschiebt. In diesen sechs Einkaufstagen wird der österreichische Einzelhandel noch mehr als 30 % der gesamten Weihnachtsumsätze erlösen, so heißt es. Zwischen Weihnachten und Silvester rechnet man dann mit mehr als 10 % des Weihnachtsgeschäfts, da die Geschäfte bis Silvester im Vergleich zu 2015 einen Tag länger geöffnet haben als im Vorjahr. Vor allem der heurige Silvester-Samstag wird zum Einlösen von Gutscheinen genutzt werden, so die Einschätzung der Experten.



Stimmung im Handel



Laut einer Trendumfrage der KMU Austria geben sich die heimischen Einzelhändler vorsichtig optimistisch, wenn es um die Einschätzung des Weihnachtsgeschäfts 2016 geht: 30 % der Befragten rechnen mit höheren Umsätzen als noch 2015, weitere 39 % glauben daran, das Niveau vom Vorjahr halten zu können und 31 % gehen von geringeren Umsätzen als 2015 aus.

Von: Christiane Marie Jördens

