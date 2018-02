Führende Verbände, wie der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.V. sowie der Industrieverband Veredelung - Garne - Gewebe - Technische Textilien (ivgt), haben sich bereits für die Saltex Dornbirn (12. und 13. September 2018) angemeldet. Schwerpunktthemen werden Entwicklung, Produktion und Einsatz von High-Performance Materials (HPM) sein. Besonderes Interesse herrscht seitens der Besucher für das Smart Textiles Symposium, das seit 2016 parallel zur Saltex stattfindet. Abgerundet wird das Messeprogramm durch den Besuch Vorarlberger Textilfirmen.

Mtex+ (29. und 30. Mai 2018)

Wahrscheinlich acht Firmen der in Vorarlberg wirkenden Smart Textiles-Plattform werden auf der siebten Internationalen Messe für Technische Textilien Mtex+ in Chemnitz, in Deutschland, mit dabei sein. Man wolle so seine Kontakte intensivieren und ausbauen, heißt es vom Smart Textiles-Koordinator Günter Grabher: »Wir freuen uns, dass die Messegesellschaften von Chemnitz und Dornbirn offiziell die Kooperation zwischen der mtex+ und der SALTEX vereinbart haben.« Im Zuge der Partnerschaft wird man gegenseitig optimale Bedingungen zur Präsentation von Firmen aus den Textilregionen Vorarlberg und Ostdeutschland gewähren, so heißt es in einer Mitteilung der Messe Dornbirn.

Die zweite Saltex (12. und 13. September 2018) wird zum ersten Mal zeitgleich zur 57. Internationalen Fasertagung Dornbirn-GFC (12. bis 14. September 2018) über die Bühne gehen. Der traditionelle Bürgermeisterabend der Stadt Dornbirn wird am 12. September als gemeinsames Netzwerkevent von den beiden Veranstaltern Dornbirn-GFC und SALTEX veranstaltet.

Detaillierte Informationen und Anmeldemöglichkeiten zur Saltex finden Sie hier.

Von: Christiane Marie Jördens