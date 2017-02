Von 1. bis 3. September 2017 findet die Bread & Butter by Zalando auf dem Arena Gelände Berlin zum zweiten Mal statt, diesmal unter dem Motto »Bold«. Laut dem Veranstalter haben bereits erste Marken wie Adidas, Alpha Industries, Converse, Lee, Reebok und Vans ihr Kommen zugesagt.

Laut Carsten Hendrich, VP Brand Marketing bei Zalando, hätte das Debüt 2016 nicht besser laufen können: Die erste Bread & Butter by Zalando habe nicht nur 20.000 Besucher begeistern können, sondern über die digitalen Channels die Inhalte des Events auch an Menschen in 15 Ländern Europas weitergeben können.

Neues Motto »Bold«

Das Motto der Bread & Butter by Zalando 2017 lautet »Bold«: Das Schlagwort soll für Mut, Charakter und Individualität stehen und Menschen dabei bestärken, ihren eigenen Überzeugungen zu folgen, so der Wortlaut seitens Zalando.

Genaue Informationen zu Ticketpreisen, Markenpartnern und Programm finden Sie hier.

Von: Christiane Marie Jördens