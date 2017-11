Nach der erfolgreichen Premiere der Saltex im Oktober 2016 findet im September 2018 die zweite Ausgabe statt. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Geplant ist eine weitere thematische Schärfung im Bereich der Smart Textiles und High Performance Materials sowie der Ausbau des begleitenden Rahmenprogramms.

»Ganz bewusst haben wir die Saltex als eine Leitmesse im Bereich der Smarten Textilien und High Performance Materials positioniert, um diesen Schlüsseltechnologien der Zukunft eine entsprechende Sichtbarkeit zu bieten. Die Kombination aus Themenausstellung und internationalem Fachsymposium bietet den Besuchern eine einzigartige Möglichkeit, um spannende Einblicke und Kontakte in diese Branchen zu erhalten bzw. zu vertiefen«, so Thomas Burtscher, der Mitte des Jahres die Projektleitung der Saltex übernommen hat.

Smart Textiles

Die aufstrebende Branche der Smart Textiles gilt als Schlüsseltechnologie der Zukunft und erfreut sich zunehmenden Interesses textilfremder Branchen, so die Veranstalter der Saltex. Aufgrund starker Innovationsimpulse werden etablierte Anwenderbranchen wie Bautechnik, Mobilität, Medizin oder der Sport- und Lifestyle-Sektor inspiriert und neu belebt. So kommen durch die textile Integration von elektrischen Leiterbahnen, Sensorapplikationen oder diverser Wearables bereits verschiedenste fachfremde Industrien in Kontakt mit der Textilindustrie, welche neue und effiziente Verarbeitungsmethoden anbieten kann. Grundvoraussetzung dafür ist branchenübergreifendes Know-How. Die Saltex stellt somit ein einzigartiges Angebot für Aussteller und Fachbeiträge bereit.

High Performance Materials

Zu den High Performance Materials zählen Hochleistungskunststoffe, textile Polymere sowie textile Verbundwerkstoffe in den unterschiedlichsten Materialkombinationen. Diese neuartigen Materialien zeichnen sich durch ihre spezifischen Charakteristika und multifunktionalen Anwendungsmöglichkeiten aus. Dadurch erfüllen sie die anspruchsvollen Anforderungen der modernen Industrieprozesse und revolutionieren bewährte Branchen. Die High Performance Materials finden u.a. Anwendung in der Konstruktionstechnik, Lebensmittelindustrie, Energietechnik, beim Fahrzeugbau und Arbeitsschutz.

Dornbirn-GFC zeitgleich mit Saltex

Die internationale Fasertagung »Dornbirn-GFC« (zuvor Dornbirn-MFC) findet vom 12. bis 14. September 2018 parallel und abgestimmt auf die Saltex statt. Von der neu geschaffenen Kooperation zwischen der Saltex und der internationalen Fasertagung profitieren insbesondere die Besucher der jeweiligen Veranstaltung: Kombinierte Eintrittsmöglichkeiten, durchgehende Bustransfers zwischen den beiden Veranstaltungsorten sowie ein gemeinsamer Netzwerk- und Eröffnungsabend sind geplant.

Was? Saltex Smart Textiles and High-Performance Materials

Wann? 12. bis 13. September 2018

Wo? Messe Dornbirn

Nähere Informationen zum Programm und den Ticketshop finden Sie auf der Website der Saltex.

Von: Melanie Trautsch

