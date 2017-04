Der Quartalsumsatz beläuft sich insgesamt auf 971 Mio. bis 987 Mio. Euro (Q1 2016: 796,1 Mio. Euro), so die vorläufigen Zahlen von Zalando, die am Mittwoch (19.04.2017) veröffentlicht wurden. Der Online-Modehändler aus Berlin rechnet weiters mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 10 bis 30 Millionen Euro. Das entspricht einer Gewinnmarge von 1,0 bis 3,0 Prozent, was die Anleger nun enttäuscht, hatte man doch 3,0 % prognostiziert. Somit fiel auch der Aktienkurs um gleich 5 %.

»Das erste Quartal ist auf der Margenseite natürlich immer sehr schwierig, weil wir da den Winterschlussverkauf haben«, so Co-CEO von Zalando, Rubin Ritter.

Mit der Veröffentlichung der aktuellen Zahlen bestätigt Zalando nun auch die Jahresprognose, nach welcher man für 2017 mit einem Umsatzplus zwischen 20 bis 25 % sowie mit einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 5 und 6 % rechnet.

»Wir verfolgen konsequent unsere Wachstumsstrategie und sind mit einem starken Wachstumsschub in das Jahr 2017 gestartet. Wir konzentrieren uns auf unsere langfristigen Ziele und bauen gleichzeitig unser Geschäft mit hohem Tempo aus - dabei investieren wir sowohl in das Kundenerlebnis als auch in das Angebot an unsere Markenpartner«, sagt Rubin Ritter.

Sämtliche diese Woche veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal 2017 sind vorläufig: Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2017 werden am 09. Mai 2017 von Zalando veröffentlicht.

Von: Christiane Marie Jördens