Der Zara Home Store befindet sich in der Kärntner Straße 49, dem ehemaligen Standort von Starbucks, und hat eine Fläche von 500 Quadratmetern, die über drei Etagen verteilt sind. Zu kaufen gibt es hier sämtliche Kollektionen des Home Decor Labels genauso wie die Zara Home Kids Collection.



Architektur und Store-Konzept



Die Architekten, die für die Renovierung des Ladenlokals verantwortlich zeichneten, erhielten und betonten die originale Fassade und klassische Architektur des historischen Gebäudes. Im Inneren des Zara Stores konzentrierte man sich auf natürliche Materialien und elegantes Design. Neutrale Farben sowie Kastanienholz und Marmorböden sollen das unaufgeregte und gleichzeitig noble Ambiente unterstreichen.



Pro Jahr wird es, wie in allen Zara Home Shops, zwei Kollektionen pro Jahr geben. Zweimal in der Woche werden neue Artikel geliefert. Seit der Eröffnung des ersten Zara Home Stores 2015 ist dies nun die bereits fünfte Niederlassung des Interior-Konzeptes. Seit 2008 kann man Zara Home in Österreich online bestellen.

Von: Christiane Marie Jördens