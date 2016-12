Mit Zanier als Vertriebspartner in Österreich, erwartet sich die japanische Skibekleidungsmarke Goldwin mehr Bekanntheit im heimischen Wintersportbereich. Aber auch Zanier möchte von der hohen Qualität der Marke profitieren und die eigene Position am Markt durch die Synergie stärken.



Materialinnovationen und Funktionalität



Goldwin, das neue Label im Zanier-Repertoire, steht vor allem für reduzierte Skiwear. Man setzt vor allem auf innovative Materialien wie die Infrarot-Faser Kodenshi, die mit Daunen vermischt besonders isolierend und wärmend wirkt, sowie auf praktische Ausstattungsdetails wie große Taschen und praktische Verschlüsse, zum Beispiel das Blind Snap System am Ärmelabschluss. Parallel zur Alpinkollektion lanciert Goldwin für den Winter 17/18 erstmals eine Freeride-/Lagen-Linie, die vor allem Lagen-Look-Liebhabern entgegen kommen soll. Präsentiert wird die neue Goldwin-Winterkollektion in den Zanier-Showrooms in Innsbruck und Salzburg.

Von: Christiane Marie Jördens

