Von 20. bis 22. September 2017 gastiert Zalon mit einem eigenen Pop Up im Hinterland im fünften Bezirk in Wien. Fashion-Freunde und Neugierige können sich so persönlich live und in Farbe von den Zalon-Stylisten kostenlos beraten lassen.

»Nach dem erfolgreichen Launch unseres Mode Zalons in Berlin und Zürich haben wir uns dazu entschieden, das Offline-Event als Pop-Up Styling Salon auch unseren Kunden in Österreich anzubieten. Wir wollen eine inspirierende aber gemütliche Atmosphäre schaffen« so Ivo Scherkamp, Geschäftsführer von Zalon by Zalando.

Man wolle betonen, wie essenziell der Austausch zwischen Kunde und Stylist für Zalon ist, so Scherkamp weiter. Außerdem sollen vor Ort thematische Highlights präsentiert werden, wie Kollektionen für den Business Look und die Mini Me Box – ein spezielles Angebot für Eltern und Kinder. Beim Pop Up »Mode Zalon« können die Kunden kostenfrei ihre individuelle Zalon Box zusammenstellen lassen, welche ihnen im Anschluss bequem und versandkostenfrei nach Hause geschickt wird.

Von: Christiane Marie Jördens