Mit »Zalando Fulfillment Solutions« öffnet das Berliner Unternehmen seine logistische Infrastruktur anderen Unternehmen, die schon bisher über das Partnerprogramm via Zalando verkauften, und wickelt alle Prozesse vom Wareneingang bis zur Retoure ab – auch in Österreich. Zum Start dabei sind die Bestseller-Gruppe (Vero Moda, Jack & Jones, Only u. a.) sowie vier weitere kleinere Partner.

Neuer Partner

Außerdem hat Zalando einen Partnervertrag mit der Schuhhändlerverbund ANWR geschlossen. Damit greifen Zalando-Kunden in Deutschland künftig auch auf das Warensortiment von schuhe.de, den Onlineshop der ANWR-Mitglieder, zu. Aktuell sind dort über 100.000 Modelle von mehr als 850 Marken aus über 1.450 Schuhfachgeschäften verfügbar.

»Die Online-Plattform erleichtert stationären Händlern den Einstieg in den E-Commerce, ohne dabei selbst die notwendige Infrastruktur investieren zu müssen«, heißt es von Zalando dazu.

Stationäre Koops

Auch die Kooperation mit stationären Läden wird weiter ausgebaut. So werden nun vier Tommy-Hilfiger-Läden in Berlin an die Plattform angebunden. Zalando-Kunden bekommen die aus den Stores bestellten Waren noch am selben Tag zugestellt. Insgesamt arbeitet Zalando inzwischen mit 60 verschiedenen stationären Geschäften zusammen.

Von: Manuel Friedl