Zalando wird im Frühjahr 2018 seine Fashion-Produktpalette um das Beauty-Segment erweitern. Die Online-Plattform will ein breites Sortiment an Kosmetik-, Haut- und Haarpflegeprodukten, Parfums, Tools und Accessoires in allen Preiskategorien anbieten. Zalando-CEO Rubin Ritter erklärt: »Der Einstieg in den Markt für Beauty-Produkte ist für uns der nächste logische Schritt und spiegelt die Wünsche unserer Kunden wider.«



Das dritte Quartal 2017



Am 18. Oktober präsentierte Zalando seine vorläufigen Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2017. Diese Kennzahlen, die eine gewisse Schwankungsbreite aufweisen, zeigen einerseits ein starkes Umsatzwachstum, aber auch eine Schwäche bei der Profitabilität: So konnte Zalando den Umsatz im dritten Quartal 2017 nach vorläufigen Zahlen um 27,5 bis 29,5 % steigern. Der Umsatz beträgt nun zwischen 1.064 und 1.081 Mio. €. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres setzt Zalando 835 Mio. € um und konnte damals ein Wachstum von 17,1 % verzeichnen. Das EBIT soll sich für das 3. Quartal des aktuellen Jahres zwischen minus 5 und plus 5 Mio. € einpendeln. Die EBIT-Marge sank gegenüber dem 3. Quartal 2016 von 2,3 % auf einen Wert zwischen -0,5 und 0,5 %. CEO Ritter kommentiert die Zahlen so: »Das dritte Quartal unterstreicht einmal mehr, dass wir unseren Expansionskurs mit Investitionen in unsere Technologie- und Logistikinfrastruktur, das Kundenerlebnis und unsere Markenpartner wesentlich vorantreiben.«



Die ersten neun Monate 2017



Im Neunmonatszeitraum 2017 setzte Zalando zwischen 3.145 und 3.162 Mio. € um. Das Wachstum wird heuer mit 23,5 bis 24,1 % höher ausfallen, als in den ersten neuen Monaten des vergangenen Jahres (21,9 Prozent). Das EBIT wird im Neunmonatszeitraum mit 97 bis 107 Mio. € klar positiv allerdings auch geringer als 2016 (121 Mio. €) ausfallen. Am 7. November 2017 wird Zalando dann planmäßig die fixen Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2017 bekannt geben.



Von: Rainer Seebacher