Bereits Mitte April hatte Zalando die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal 2017 veröffentlicht, nun liegen die endgültigen Ergebnisse vor: Demnach lag das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Quartal bei 20,3 Mio. EUR, was dem Niveau des Vorjahres entspricht. Die Gewinnmarge sank allerdings auf 2,1 % (1. Q. 2016: 2,5 %). Für das Gesamtjahr bekräftigte Zalando allerdings nun die Prognose, auf eine Gewinnmarge zwischen fünf und sechs Prozent zu kommen. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal um 23,1 Prozent auf 980,2 Mio. EUR. Im Raum DACH verzeichnete der Online-Händler zu Jahresbeginn ein Umsatzplus von 17 Prozent, im übrigen Europa wuchs man um 28 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet der Online-Händler mit einem Plus von 20 bis 25 Prozent.

Höhere Investititionen geplant

Das Unternehmen hat sich für 2017 ein Investitionsziel von rund 200 Mio. EUR gesetzt - das sind etwa 10 % mehr als im Vorjahr. Das Geld soll u.a. in den Ausbau der Logistik fließen: So soll bis Ende 2017 ein Logistikzentrum in Schweden entstehen, um Zustellzeiten kürzer halten zu können. Ein weiterer Kostenpunkt ist das Marketing: Mit US-Schauspieler James Franco als Testimonial will man nun vor allem die männliche Zielgruppe ansprechen. »Bei Männern sehen wir großes Potenzial«, so Rubin Ritter, Vorstandsmitglied bei Zalando. Derzeit bestellen vor allem Frauen über das Modeportal.

Von: Christiane Marie Jördens