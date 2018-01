Zwei neue zentral gelegene Outlets in Deutschland: So lautet der Plan des Online Retailers Zalando. Nach berreits bestehenden Standorten in Berlin, Frabkfurt am Main und Köln soll es nun also auch Outlets in Hamburg und Leipzig geben. Die Eröffnung des ersten Standortes in der Leipziger Burgstrasse ist für den Sommeranfang geplant. In Hamburg hat man einen Standort gewählt, der über einen Seitenweg der Großen Bleichen (Einkaufsstraße) zu erreichen ist. Hier will man im Spätsommer die Türen öffnen.

Laut Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin der Zalando Outlets, werden beide Zalando Outlets in Sachen Größe ähnlich den Stores in Frankfurt und Köln sein. Angeboten werden dort Designer- und Markenartikel bis hin zu Eigenmarken von Zalando aus vergangenen Saisons. Insgesamt haben die Zalando Outlets circa 20.000 Produkte und 500 verschiedene Marken im Angebot.

Die Innenraumgestaltung plante und verwirklichte das Berliner Modeunternehmen, wie schon zuvor etwa für das Outlet in Köln, gemeinsam mit der Agentur Design In Architektur. Belohnt wurde man für diesen Standort mit dem German Design Award 2018. Auch in den Outlets in Hamburg und Leipzig soll die Zalando-Handschrift wieder unverkennbar werden, trotzdem sollen die Standorte in Sachen Design jedoch ihren eigenen Charakter bekommen.

Von: Christiane Marie Jördens