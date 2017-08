Der neue 300 Quadratmeter große Standort von XYZ befindet sich in den CityArkaden in Klagenfurt. Im Februar hatte man mit dem ersten Store Österreichs in Villach den Markteintritt gewagt. Ein dritter Store soll in Kürze in der SCS bei Wien seine Pforten öffnen. Das Erfolgsrezept des Mulitlabel-Händlers liegt vor allem im hochwertigen Markenmix: Hier findet man exklusive Brands wie Burberry und Hugo Boss genauso wie bekannte Casual Wear Labels wie Converse und Adidas.

Von: Christiane Marie Jördens

