XYZ, ein Fashion Store für Damen- und Herrenmode, gehört zur Sportina Group, einem Modeunternehmen auf raschem Wachstumskurs, mit Hauptsitz in Slowenien. Zum Markenportfolio des Handelsunternehmens zählen u.a. Michael Kors, Armani Jeans, Polo Ralph Lauren, Hugo Boss und Superdry. Der erste österreichische Shop soll bereits am 16. März 2017 auf 300 Quadratmetern im Atrio in Villach eröffnen.



Mit dem Markteintritt in Österreich gibt es die Sportina Group bereits in insgesamt zwölf Ländern in Zentral- und Südosteuropa. Derzeit betreibt das Unternehmen rund 340 Shop-Standorte und vertreibt mehr als 80 Labels.

Von: Christiane Marie Jördens