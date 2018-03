Mit knapp 5.000 Quadratmetern ist es die bisher größte Verkaufsniederlassung von XXL Sports & Outdoor hierzulande. Im Vorjahr hatte XXL seine ersten beiden Stores in der SCS in Vösendorf und im Wiener Donauzentrum eröffnet. »Weitere Eröffnungen sind geplant«, berichtet Patrick Verwilligen, Geschäftsführer von XXL Sports & Outdoor Österreich. In Pasching hat XXL den ehemaligen Standort von Sports Experts übernommen, der aus mietvertragsrechtlichen Gründen bis zuletzt unter dem Markennamen Sport Eybl betrieben wurde.

Von: Manuel Friedl