4.000 Quadratmeter umfasst der erste österreichische Standorte der Sportkette XXL, mit dem man hierzulande Ende August den Markteintritt wagt. Man habe das Sortiment an die Bedürfnisse und Vorlieben der österreichischen Kunden und natürlich auch an die heimischen Lieferanten angepasst, wie Steenbuch betont. Zudem will man mit gut ausgebildeten Mitarbeitern punkten: In der SCS sollen mehr als 70 Mitarbeiter für eine optimale Kundenberatung sorgen.



»Die Österreicher sind bezüglich Sport den nordischen Ländern sehr ähnlich. Sie lieben die Natur, haben vier verschiedene Saisonen und eine hohe Affinität zu guten, bekannten Marken. Wir bieten genau das zu sensationellen Preisen und wollen dieses Segment im österreichischen Sporthandel erobern«, gibt sich XXL Sports & Outdoor CEO Fredrik Steenbuch motiviert.



Der größte und am schnellsten wachsende skandinavische Sportartikelhändler baut auf Markenware und individuelle Beratung. Unter einem Dach finden sich die unterschiedlichsten Themenbereiche – insgesamt sieben an der Zahl: Outdoor, Ski & Bike, Sports, Jagd, Textil/Sportswear, Schuhe und Sportelektronik. Auf die Eröffnung in der SCS Vösendorf sollen in Österreichs großen Städten schon bald weitere Openings folgen, wie es heißt.

Von: Christiane Marie Jördens