Ein außergerichtlicher Rettungsversuch von Wozabal ist gescheitert. 792 Arbeitsplätze sind betroffen, die Firmengruppe hat 104,1 Mio. Euro Schulden, teilte der KSV 1870 mit. Die Aktiva belaufen sich auf 37,4 Mio. Euro. Es ist die größte Insolvenz seit vier Jahren in Oberösterreich nach der Pleite der Drogeriekette dayli. Der Umsatz der Unternehmensgruppe lag laut Medienberichten zuletzt (per 31. Jänner 2017) bei rund 71 Mio. €. Wozabal ist damit mit deutlichem Abstand nach Salesianer der zweitgrößte Anbieter von Miettextilien in Österreich. Die Hausbanken haben die Konten gesperrt, da fällige Kredite für getätigte Großinvestitionen nicht zurückgezahlt werden konnten.

Das operative Geschäft läuft laut der Geschäftsführung jedoch positiv. Vorerst wurden für sechs Firmen aus der Wozabal-Firmengruppe Anträge auf Eröffnung von Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gestellt.

Von: Manuel Friedl