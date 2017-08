Wirksam werden sollen die Restrukturierungsmaßnahmen erst ab dem Geschäftsjahr 2018/19, wie es in einer aktuellen Meldung des Vorarlberger Strumpfspezialisten Wolford heißt. Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 erwartet man weiter operative Verluste. Bis Ende Juni 2018 will man allerdings neue Mehrheitsaktionäre gefunden haben, die das tief in den roten Zahlen steckende Unternehmen vor dem Bankrott retten sollen.

»Sicherheitenbestellungen«

Wie es im Jahresbericht aktuell heißt, habe man im Zuge des Abschlusses der Finanzierungsvereinbarungen »umfangreiche Sicherheitsbestellungen« (Globalzession aller Forderungen, Verpfändung von Maschinen und sämtlichen Liegenschaften sowie von geistigem Eigentum) vorgenommen, zudem hätten die Banken die Kredite diesen Sommer verlängert und es gab eine kurzfristige Liquiditätsspritze. Trotzdem würden weiterhin Restrisiken für die Unternehmensfortführung bestehen.

Verlust auf 18 Mio. EUR angestiegen

Bereits vor ein paar Wochen hatte Wolford, trotz Verschiebung der Bilanzvorlage, wichtige Eckdaten aus dem Jahresabschluss 2016/17 bekanntgegeben – mit wenig erfreulichen Zahlen: Das Ergebnis 2016/17 war deutlich negativ: Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) brachte einen Verlust von 3,39 Mio. EUR, nach einem Gewinn von 8,38 Mio. EUR im Jahr davor. Der Vorjahreswert – man hatte ursprünglich von 11,01 Mio. EUR gesprochen – wurde rückwirkend angepasst. Nach Steuern lag man 2016/17 bei einem Verlust von 17,88 Mio. EUR (VJ: -10,66 Mio. EUR). Inzwischen macht sich die prekäre Lage der Wolford AG auch bei den Mitarbeiterzahlen bemerkbar: Im Zuge der »ersten Maßnahmen zur Straffung der administrativen Strukturen in Bregenz« schrumpfte die Zahl der Angestellten auf Vollzeitbasis um 27 auf 1.544 Mitarbeiter.

Investor gefordert

Die Suche nach einem Investor, der laut CEO Axel Dreher 50 % plus der Anteile von Wolford erwerben und das Unternehmen mit fresh money ausstatten soll, ist indes dringend: Bei der derzeitigen Kosten- und Mitarbeiterstruktur müsste Wolford um 25% mehr Umsatz erzielen als derzeit, um kostendeckend zu agieren. Einen solchen Umsatzsprung hält Dreher jedoch als »wenig realistisch«.

Von: Christiane Marie Jördens