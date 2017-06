Per Börsenmitteilung haben die Familien Palmers und Wilhelm (bzw. ihnen zuzurechnende Privatstiftungen und Beteiligungsgesellschaften), ihres Zeichens Haupteigentümer von Wolford, verlautbart, dass sie für ihre Aktien, die insgesamt mehr als 50 % am Gesamtkapital ausmachen, einen Käufer suchen. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende April) hat Wolford noch nicht bekannt gegeben. Angekündigt wurde zuletzt ein operativer Verlust in Höhe von 8 bis 10 Mio. € sowie zusätzliche Wertberichtungen und Sanierungsaufwendungen in ähnlicher Höhe.

Investor gesucht

Um diese Löcher zu stopfen, soll der neue Investor nicht nur die Anteile der bisherigen Kernaktionäre übernehmen, sondern das schon jahrelang kriselnde Vorarlberger Unternehmen Wolford auch mit dringend benötigtem neuem Eigenkapital ausstatten. Bis ein neuer Eigentümer gefunden ist, sollen Banken mit neuen Krediten einspringen, um die Liquidität sicherzustellen. Darüber werde zumindest derzeit verhandelt, teilt Wolford mit. Der neue Investor sollte einen etwas längeren Atem haben: Auch für das Geschäftsjahr 2017/18 wird ein negatives operatives Ergebnis erwartet.

Von: Manuel Friedl