Die größte Luxusmodemarke Österreichs ist im Vorjahr noch tiefer in die Krise gerutscht: Laut den soeben veröffentlichten Geschäftszahlen reduzierte sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2016/17 (per April) um weitere 5 % auf 154,3 Mio. € (währungsbereinigt: - 4,1 %). Unterm Strich machte das Unternehmen einen Verlust von 17,88 Mio. €, nach einem Minus von 10,66 Mio. € im Jahr davor. Laut Management bewegen sich diese Zahlen »im Rahmen der Erwartungen«. Auch operativ steckt Wolford tief in der Verlustzone: Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beläuft sich auf – 3,4 Mio. € (VJ: + 8,4 Mio. €). Das EBIT war mit 15,72 Mio. € negativ (VJ: - 2,92 Mio. €). Der Vorstand rund um den neuen CEO Axel Dreher führt all das auf Sondereffekte im Rahmen der laufenden Restrukturierung zurück. Ohne diese läge das EBITDA bei + 4,2 Mio. €, heißt es in einer Mitteilung.

Erstes Quartal besser

Ins neue Geschäftsjahr ist Wolford durchaus positiv gestartet: Im ersten Quartal ist dem Konzern immerhin ein Umsatzplus von rund 3 % (währungsbereinigt) geglückt. Die Prognose bleibt trotzdem verhalten: Bei einem geringen Umsatzwachstum ist auch für das restliche Jahr ein operativer Verlust eingeplant. Erst 2018/19 soll zumindest das operative Ergebnis wieder positiv sein.

Eigentümersuche

Im Juni hatte Wolford bekannt gegeben, das die Hauptaktionärsgruppe aussteigen will und ein neuer Haupteigentümer gesucht wird. Dieser soll das Unternehmen auch mit frischem Eigenkapital ausstatten. Die Banken haben die Finanzierung zumindest bis Juni 2018 sichergestellt. Die Vorarlberger Nachrichten hatten unter Berufung auf das Umfeld des Unternehmens jüngst berichtet, dass das Interesse an der Marke »enorm« sei und auch ein großer Luxuskonzern bei den Bregenzern einsteigen könnte. Die Marke zählt immer noch zu den hundert größten Luxusmarken weltweit.

Von: Manuel Friedl

