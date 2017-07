Der scheidende CEO von Wolford, Ashish Sensarma, der Anfang 2015 an die Spitze des schon damals kriselnden Bodywear-Anbieters geholt worden war, verlässt das Unternehmen. Sein Vertrag wäre noch bis April 2018 gelaufen. Zuvor hatte der in Indien geborene niederländische Staatsbürger u. a. Führungspositionen bei Mexx und Vilebrequin bekleidet.

Dreher ist seit März 2013 Vorstand für Finanzen und das operative Geschäft (Produktentwicklung, Produktion, Logistik, Personal) bei Wolford, zuvor war er sieben Jahre lang in gleicher Funktion für Triumph tätig. Neuer Finanzvorstand der Wolford AG wird Brigitte Kurz, 43, die bisherige Leiterin der Finanzabteilung. Die Aufgaben des COO verbleiben bei Axel Dreher.

Schwierige Zeiten für Wolford

Die größte Modemarke Österreichs durchlebt turbulente Zeiten: Wolford erwirtschaftete 2015/16 (per Ende April) bei einem Umsatz von 162,4 Mio. € einen Verlust von 6,2 Mio. €. Die Veröffentlichung der aktuellen Bilanz wurde aufgrund einer Wirtschaftsprüfung soeben verschoben. Angekündigt wurde zuletzt jedoch ein deutlich gestiegener Verlust, bei ebenso deutlich geschrumpftem Umsatz. Derzeit sucht die Marke händeringend einen neuen Investor. Die bisherigen Hauptaktionäre, die Familien Palmers und Wilhelm, haben angekündigt, ihre Wolford-Anteile in Höhe von rund 40 % verkaufen zu wollen. Auch Chefdesignerin Grit Seymour hatte sich vor kurzem aus Vorarlberg verabschiedet. Von den gut 1.500 Beschäftigten sind rund 600 am Stammsitz von Wolford, in Bregenz, beschäftigt.

Von: Christiane Marie Jördens