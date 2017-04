Zu den bisher für 2016/17 bereits prognostizierten Betriebsverlusten von 8 bis 10 Mio. EUR kommen nun laut Wolford noch Wertberichtigungen und Sanierungsaufwendungen von 7 bis 9 Millionen EUR dazu. Dies gab das Unternehmen diese Woche in einer kurzen Mitteilung bekannt. Der Vorstand strebe eine Eigenkapitalerhöhung an, wie Finanzvorstand von Wolford, Axel Dreher, gegenüber der Nachrichtenagentur APA sagte.



Wie genau die Kapitalzufuhr aussehen soll und wie hoch sie sein wird, darüber macht Wolford keine Angaben. In der aktuellen Mitteilung des Unternehmens heißt es:



»Zur Erreichung einer nachhaltigen Finanzierungsstruktur prüft der Vorstand der Wolford AG unter Einbindung der Kernaktionäre derzeit verschiedene Alternativen für angemessene, auch die Liquidität nachhaltig stärkende Eigenkapitalmaßnahmen.«



Prognose für die kommenden Jahre



In den nächsten Jahren erwartet sich Strumpfhersteller Wolford ein moderates Umsatzwachstum in einzelnen Vertiebskanälen. Für die Umsetzung der Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung hat man sich einen Zeithorizont von zwei Jahren gesetzt. Allerdings rechnet der Konzern erst für das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem positiven Ergebnis.

In den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2016/17 (Mai 2016 bis Jänner 2017) lag das Ergebnis nach Steuern bei -5,7 Mio. EUR (Vorjahr: 0,7 Mio. EUR). Die Nettoverschuldung lag bis zum 31. Jänner 2017 bei 32,5 Mio. EUR (VJ: 17,4 Mio. EUR).

Von: Christiane Marie Jördens