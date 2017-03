An Donnerstagen, Freitagen und Samstagen wird bis 1. April 2017 eine drei Meter große #Echtshopper-Einkaufstasche in den Wiener Einkaufsstraßen zu finden sein. Zusätzlich wird das Sujet der Kampagne, die Einkaufstasche, in vielen Geschäften erhältlich und in Auslagen in ganz Wien zu sehen sein.



»Die Freude am Shopping und am Anprobieren, das unkomplizierte Einkaufen und die Inspiration in den Geschäften sind den Kundinnen und Kunden wichtig. Deshalb kaufen sie gerne im Wiener Modehandel ein. Mit der Kampagne werden die Modehändler dieser Stadt noch besser sichtbar«, so Herbert Gänsdorfer, Obmann des Wiener Mode- und Freizeitartikelhandels, über die #Echtshopper-Kampagne.



Persönlicher Kontakt als Stärke des Handels



Trotz der fortschreitenden Digitalisierung glaubt Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien, an eine Zukunft des stationären Handels. Vor allem der persönliche Kontakt und die individuelle Beratung sowie das echte Einkaufserlebnis zählen schließlich zu dessen großen Stärken.



»Letztlich trägt aber jeder einzelne mit seiner Kaufentscheidung im stationären Geschäft dazu bei, wie sein Umfeld aussieht – schließlich schaffen die Wiener Handelsunternehmen Arbeitsplätze, beleben das Straßenbild und sichern mit ihrer Steuerleistung den Wohlstand unseres Landes«, so Trefelik.



Online-Handel: Gleiches Steuerrecht für alle



Die Wirtschaftskammer unterstützt die Entwicklung, dass viele heimische Händler ihre Waren online vertreiben, aktiv. Aufgrund der unterschiedlichen steuerlichen Voraussetzungen im internationalen Wettbewerb liegt es in der Hand der Konsumenten, die Kaufkraft in Österreich zu erhalten und ihren Teil zur Sicherung von Arbeitsplätzen und damit zum Wohlstand zu leisten.



817 Euro jährlich für Mode



Laut Studie geben die Wienerinnen und Wiener 817 Euro pro Jahr für Mode aus. Frauen geben mit rund 868 Euro etwas mehr als Männer aus (763 EUR). 24 % der Befragten investieren mehr in Mode als noch vor fünf Jahren, häufiger geben dies die jüngeren Befragten an. »Die Wienerinnen und Wiener kaufen am liebsten in Wiener Geschäften ein und geben dort auch am meisten aus. Das liegt daran, dass sie dort die Ware anfassen, probieren und sofort mitnehmen können«, so Obmann Gänsdorfer.

Von: Christiane Marie Jördens