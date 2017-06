In Kürze startet die neunte Ausgabe der größten Konferenz für Österreichs Digitalwirtschaft, der werbeplanung.at SUMMIT 2017 – mit einem Masterclass-Nachmittag am Montag, dem 3. Juli, und zwei Kongresstagen am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. Juli 2017.



Am Vorabend des werbeplanung.at SUMMIT 2017, Montag, 3. Juli, findet mit der Keynote-Speakerin Shama Hyder, The Marketing Zen Group, Dallas/Texas, eine Masterclass zum Thema »Millenial Mindset«, der Denkweise und den Bedürfnissen der vielzitierten »Millenial Genration« der heute 15 bis 29-Jährigen statt (Location Novomatic Forum).



Zwei Tage in Schönbrunn



Shama Hyder, spezialisiert auf Social Marketing, Buchautorin (»The Zen of Social Marketing«) wird am Dienstag, 4. Juli, die Keynote zum SUMMIT 2017 halten »How to Grow Your Business and Brand«.

An zwei Tagen findet im Apothekertrakt & der Orangerie ein dichtes Programm zu aktuellen und strategischen Themen der Digitalbranche statt: Künstliche Intelligenz, Zukunft des (linearen?) Fernsehens, Conent Marketing, Influencer Marketing, Daten und Politik-Marketing, Chatbots, Fake News, eSports & Online-Gaming, Virtual Reality – mit über 100 Speakern und Experten aus der österreichischen und europäischen/deutschsprachigen Digitalwirtschaft. Das detaillierte Programm finden Sie hier.

Über den werbeplanung.at SUMMIT

Im Sommer 2009 fand der erste Werbeplanung.at SUMMIT in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien statt. In den darauffolgenden sieben Jahren wurde die Digital-Marketing-Konferenz in der Wiener Hofburg abgehalten. Am 4. und 5. Juli 2017 trifft sich die deutschsprachige Digital-Branche erstmalig im Konferenzzentrum Schönbrunn. Der Kongress, der erstmals in Kooperation mit Horizont und werbeplanung.at veranstaltet wird, wendet sich in erster Linie an Marketing-Verantwortliche aus werbetreibenden Unternehmen, Dienstleister, Site-Betreiber und Kreative aus der Digitalwirtschaft im D-A-CH-Raum.

Was? werbeplanung.at SUMMIT

Wann? 4. und 5. Juli 2017

Wo? Kongresszentrum Schönbrunn (Schönbrunner Schloßstraße 45, 1120 Wien)

Tickets für die Veranstaltung bekommen Sie hier.