Der Shopping Center-Betreiber SES Spar European Shopping Centers zieht eine äußerst positive vorläufige Bilanz zum diesjährigen Vorweihnachtsgeschäft: Von Mitte November bis zum dritten Adventsamstag 2017 ist die Besucherfrequenz um 2,8 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gestiegen. Für die letzte Woche erwartet sich das SES Management gar eine Zunahme von 5 %. Die Händlerumsätze in den insgesamt 19 von der SES gemanagten Shopping Centern liegen heuer um 3 % höher als im Weihnachtsgeschäft des Vorjahres. In den sechs Wochen bis Weihnachten werden heuer damit rund 9,6 Millionen Menschen die 19 SES Shopping Center in Österreich besucht haben.



Marcus Wild, CEO von SES Spar European Shopping Centers, meint: »Wir erwarten einen sehr guten Geschäftsverlauf zum vierten Adventwochenende und ein fulminantes Finale zwischen den Feiertagen.« Auch für die Tage nach Weihnachten erwartet sich Wild eine hohe Frequenz. Denn: »Das wohl am häufigsten gekaufte Geschenk in unseren Häusern wird der »Zehner«-Geschenkgutschein sein«, sagt Wild. Dieser Einkaufsgutschein entpuppte sich bisher als Verkaufsschlager: Von Mitte November bis zum dritten Advent 2017 konnte die SES davon um 12 % mehr verkaufen als 2016. In den vergangenen sieben Tagen lag die Steigerung sogar bei 17 %. Heuer können die Konsumenten den »Zehner« übrigens erstmals online kaufen. In einer Print@home-Variante kann der Gutschein per E-Mail verschickt werden. Damit stellt er eine Möglichkeit dar, auch nach Geschäftsschluss am 23. Dezember um 18 Uhr noch ein Weihnachtsgeschenk zu besorgen.

Von: Rainer Seebacher