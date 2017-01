Die Adresse Straubinger Platz in Bad Gastein ist seit jeher Heimat angesagter Mode: Das Ladenlokal am Bad Gasteiner Wasserfall beherbergte bereits Kreationen des Couturiers Fred Adlmüller. Danach wurde das Geschäft jahrelang unter dem Namen »Wally Moden« von Wally Vogl betrieben.

Wally Gastein

Seit Dezember 2016 findet man hier nun den Store »Wallygastein«. Besitzerin ist Bettina Schuh, Tochter einer Gasteinerin, die eine Vorliebe für Design und Qualität hat und es liebt, bei den Modewochen und in den Showrooms in München, Berlin und Salzburg nach angesagten wie klassischen Labels für ihren Store zu stöbern. Zu kaufen gibt es eine große Vielfalt an Design- und Modestücken: Von rockigen Accessoires bis edlen Cashmere-Teilen ist alles dabei. Bettina Schuh, die nun ihren Lebensmittelpunkt von Wien nach Gastein verlegt hat, setzt bei ihrem Markenportfolio auf internationale wie nationale Fashion Highlights: u.a. mit dabei sind Luisa Cerano, Smin Finity und Royal Republiq, ab Februar auch Lena Hoschek und Lili Radu.

Von: Christiane Marie Jördens