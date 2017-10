Die tausend umsatzstärksten Onlineshops Deutschlands haben im Vorjahr 39,6 Mrd. € erwirtschaftet. Das bedeutet ein Wachstum von 11 % bzw. ein Plus von 4,1 Mrd. €. Die Zahlen stammen aus einer aktuellen Untersuchung, die das EHI Retail Institute gemeinsam mit Statista erstellt hat. Die Studie basiert auf einer Analyse der 1.000 größten Onlineshops und wird bereits zum neunten Mal durchgeführt. Der aktuellen Auflage zufolge generieren die zehn größten Anbieter 15,7 Mrd. € Umsatz. Die 90 Shops hinter den Top 10 erwirtschaften in Summe 11,8 Mrd. €. Die Shops auf den Plätzen 101 bis 500 kommen gemeinsam auf 8,3 Mrd. €. Es zeigt sich allerdings: Während die Großen wachsen, müssen die Kleineren Einbußen hinnehmen. So erreichten die Plätze 501 bis 1.000 weniger Umsatz als im Vorjahr. Ihre Erlöse sanken von 4,0 Mrd. € im Jahr 2015 auf 3,8 Mrd. €. »Die kleineren Shops gehören tendenziell zu den Verlierern einer sich nach vorne entwickelnden Branche«, kommentiert Christoph Langenberg, E-Commerce-Experte beim EHI. Die Konzentration des Marktes ist auf hohem Niveau und hat – wie bereits in den vergangenen Jahren – weiter zugenommen.



Österreich ist ein Amazon-Land



In Österreich und der Schweiz offenbart sich ein ähnliches Bild, wie die Studie »E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2017« zeigt. Diese Studie haben EHI und Statista in Kooperation mit dem Österreichischen Handelsverband herausgebracht. Sie basiert auf den Umsätzen der 250 stärksten Onlineshops der beiden Märkte. So erwirtschafteten die 100 umsatzstärksten Onlineshops in Österreich im vergangenen Jahr 2,1 Mrd. €. Das bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 9 Prozent. Mit 841 Mio. € generierten die Top 3 in Österreich etwa 40 Prozent des Gesamtumsatzes der Top 100. Allein Amazon repräsentiert mit seinen Umsätzen von 556 Mio. € etwa ein Viertel des Umsatzes, den die größten 100 Shops gemeinsam verdienen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Zalando (174,3 Mio. €) und universal.at (111,1 Mio. €).



In der Schweiz fällt das Umsatzwachstum der 100 führenden Onlineshops mit 12,8 Prozent noch höher aus. Die Umsätze der 100 größten Webshops der Eidgenossen betrug im vergangenen Jahr 5,5 Mrd. CHF (knapp 4,8 Mrd. €). In der Schweiz ist die Konzentration nicht ganz so weit fortgeschritten wie in Österreich. Rund 30 Prozent des Gesamtumsatzes entfällt auf die Top 3. Die drei umsatzstärksten Onlineshops liegen in der Schweiz sehr knapp bei einander: Digitech.ch mit 602 Mio. CHF (523 Mio. €), Zalando mit 534 Mio. CHF (464 Mio. €) und Amazon mit 475 Mio. CHF (412 Mio. €).



Von: Rainer Seebacher