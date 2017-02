Die Konkursmeldung seitens Vögele Shoes hat der Österreichische Verband Creditreform offiziell bestätigt. Insgesamt sind 241 Mitarbeiter und etwa 90 Gläubiger von der Pleite betroffen. Den Aktiva von etwa 1,8 Mio. EUR stehen Passiva von rund 10,1 Mio. EUR gegenüber, wie es in einer Aussendung heißt.



Insolvenzursachen



Laut Insolvenzantrag liegen die Gründe für den Konkurs vor allem im hohen Preis- und Wettbewerbsdruck im Schuheinzelhandel. Eine Umstrukturierung für eine rentable Ausrichtung aller Filialen würde hohe Investitionen verlangen, für die das Geld allerdings nicht vorhanden sei. Die Gesellschafter von Vögele Shoes seien auch nicht in der Lage, den finanziellen Aufwand zu stemmen. Zudem seien Gespräche mit potenziellen Investoren noch nicht erfolgreich abgeschlossen worden. Man möchte die strategische Neuausrichtung von Vögele Shoes jedoch im Sanierungsverfahren weiterführen.

Pläne

Wie es im Insolvenzauftrag weiter heißt, sollen unrentable Standorte geschlossen werden, die Sanierungsplanquote soll dagegen den Fortbestand der anderen Filialen sichern. Den Wareneinkauf für die Herbstsaison will man über einen Investor finanzieren.

Hintergrund

Vögele Shoes wurde 1965 als Tochtergesellschaft der Karl Vögele AG gegründet; derzeit gibt es hierzulande 49 Filialen. Die Firmenzentrale befindet sich in Dornbirn. Der Einkauf wurde über die Schweizer Karl Vögele AG gemanagt. Diese wiederum belieferte die österreichischen Filialen von einem Zentrallager in der Schweiz aus.

Im Jahr 2015 verkaufte die Karl Vögele AG die Schuh & Schuh PKTS (Vögele Shoes) zu 100 % an die Gesellschafterin LMC Schuhe Österreich (Sitz in Berlin). Diese gehörte bis zum Frühling 2016 mehrheitlich den Luxemburger Lafayette Industriebeteiligungen. In der Zwischenzeit hat die Lafayette Mittelstand Capital (LMC) Ltd. (Sitz in Valetta) die Mehrheitsanteile an Vögele Shoes erworben. Diese ist eine private Investitionsfirma mit Fokus auf der Sanierung von maroden Unternehmen. Vor rund einem Jahr musste die Vögele Shoes GmbH wegen einer Vereinbarung den Namen in Schuh & schuh PKTS änern.

Von: Christiane Marie Jördens