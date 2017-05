Urban Outfitters kommt nach Wien

Per Inserat werden von dem US-Modehändler Urban Outfitters derzeit Mitarbeiter für einen Flagship Store in Wien gesucht. Das Unternehmen gilt als Hipster-Ausstatter und bietet einen Mix aus Modemarken wie Adidas Originals, Calvin Klein, Cheap Monday, Fila und Nike mit eigenen Brands, der ergänzt wird durch ein relativ breites Angebot an Büchern, Geschenksartikeln, Kosmetika, Tonträgern, Deko- und Trend-Artikeln sowie Kleinmöbeln. Gegründet in den 1970ern in Philadelphia und schon seit zwanzig Jahren in Europa aktiv, betreibt Urban Outfitters heute europaweit 52 Concept Stores, u. a. in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. International liegt der Boom um das Label bereits einige Jahre zurück.

Urban Outfitters in Zahlen

Auch die jüngsten Geschäftszahlen waren nicht berauschend. Zwar stieg der Umsatz der Gruppe, zu der auch die Handelsketten Anthropologie und Free People gehören, im Geschäftsjahr 2016/17 (per 31. Jänner) um 2,9 % auf 3,55 Mrd. US-Dollar (3,32 Mrd. €), die Verkaufsfläche wurde im Berichtszeitraum jedoch um 5 % ausgeweitet. Bei der Kernmarke Urban Outfitters stieg der Umsatz um 1,6 % auf 1,41 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn der Gruppe war um 2,8 % auf 218,1 Mio. US-Dollar rückläufig. Für den Gewinnrückgang macht Urban Outfitters in erster Linie die Verlagerung der Umsätze in Richtung E-Commerce verantwortlich, wodurch die Logistik-Kosten gestiegen seien. Eine Anfrage, wann und wo genau der Wiener Store eröffnen soll, wurde vom Unternehmen vorerst nicht beantwortet.

Von: Manuel Friedl