Dass Urban Outfitters noch heuer einen ersten Standort in Wien eröffnen will, hatte die Textil Zeitung exklusiv im Mai als erstes Medium berichtet. Nun steht auch fest, wann und wo die Eröffnung über die Bühne gehen wird. Für seinen ersten Concept Store hierzulande hat sich der Hipster-Ausstatter die ehemalige Betten-Reiter-Filiale auf der Mariahilfer Straße 38 – 40 ausgesucht. Die Eröffnung soll am 19. Juli 2017 stattfinden.

Über Urban Outfitters



Urban Outfitters ist ein Multilabel-Konzept, das für einen lässigen, Vintage-inspirierten Mix aus Mode, Lifestyle, Beauty, Wohndeko und Accessoires bekannt ist. Das Unternehmen betreibt mehr als 50 Geschäfte in Europa und rund 150 Filialen in den USA und Kanada.

Von: Manuel Friedl