Das Ladenlokal Urban Corner lebt die Verbindung von Vintage-Flair und modernen Streetstyle-Elementen. In direktem Kontrast zu einer rustikal wirkenden Wandvertäfelung aus Altholz steht innovative blaue Beleuchtung. Besonderes Highlight ist eine Sitzbank, die in die Karosserie eines Oldtimers eingebaut wurde.

Das Fashionsortiment für Damen und Herren dominieren Totenkopf-Prints und Military-Einflüsse, eine breit gefächerte Schuhauswahl wird an den aufwendig gestalteten Wänden gekonnt in Szene gesetzt. Eine breite Palette an Accessoires, wie Uhren und New York-Yankees-Kappen, komplettieren das vielseitige Sortiment. Zu den vertretenen Marken zählen Roberto Gaissini, Urban Classic, Mister T, Police und Oozoo.

Von: Lisa Hollogschwandtner