Als man vor zwei Jahrzehnten ins E-Commerce Business einstieg, zählte man definitiv zu den Pionieren. Auch intern wurde der neue Vertriebskanal von so manchem zunächst kritisch beäugt. 20 Jahre später liegt der Online-Anteil von Universal Versand bei 85 %. Rund eine Million Visits verzeichnet universal.at monatlich und ist damit nach eigenen Angaben der drittgrößte Online-Händler Österreichs. Harald Gutschi, Geschäftsführer der Unito-Gruppe, zu der Universal gehört, rechnet auch in den nächsten Jahren mit einem Online-Wachstum von 10 % per anno. Dieses Wachstum will man bei Universal Versand nicht zuletzt auch mit einem umfassenden Relaunch unterstützen, der heute erstmals präsentiert und sichtbar wurde.



Neue Optik, neues Logo



Mit neuem Logo und neuem Gesicht, vor allem aber mit viel neuer Technologie, feiert Universal Versand das 20-jährige Online-Jubiläum. Den umfassenden Relaunch ließ man sich auch einiges kosten, zwei Millionen Euro floßen allein in die neuen Technologien, die unter anderem für eine verbesserte Usability sorgen:



»Unsere Traditionsmarke Universal hat sich digital weiterentwickelt und punktet mit Praktikabilität auf allen Ebenen. Die Neugestaltung sollte hochperformant sein, für einen schnellen Seitenaufbau sorgen und durch ein neues Design und Zusatzfeatures auch für ein komfortables und inspiratives Einkaufserlebnis sorgen«, erklärt Harald Gutschi.



Um den Relaunch nun auch gebührend an die Endkunden zu kommunizieren, nimmt die Unito-Gruppe erneut viel Geld in die Hand. Allein heute schickt Universal Versand unter anderem 2,5 Millionen Postwurfsendungen und Kataloge an die heimischen Haushalte aus.



Mehr zum umfassenden Relaunch lesen Sie ab dem 9. März in der Printausgabe der Österreichischen Textil Zeitung.

Von: Birgit Nemec