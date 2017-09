Die neu gelaunchten Bugatti Women und Head Taschen- und Accessoires-Kollektionen von United Brands 24 werden künftig von P4 vertrieben. Zusätzlich dazu wird P4 auch den Vertrieb der Bugatti Men Taschen- und Accessoires-Kollektionen in den Regionen NRW und Norddeutschland verantworten.



»United Brands 24 ist für uns der perfekte Partner um neue Wege im Taschen- und Accessoires Segment zu gehen. Die langjährige Erfahrung in der Produktion und die innovative Designleistung bei den Marken bugatti Women und Head hat uns sofort überzeugt«, so der P4 Marketing-Geschäftsführer Thomas Goetz.



Und auch United Brands 24 Chief Brand Officer Sascha A. Klumpp freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Düsseldorfer Sales-Experten:



»Thomas Goetz und Oliver Feske sind stets am Puls der Zeit und mit ihren Ideen schon viele Schritte weiter wie der Branchendurchschnitt. Ihre eigene, sehr besondere Herangehensweise an Vertriebsthemen und vor allem auch der erlebnisorientierten Warenpräsentation am POS und ihr gutes Netzwerk in allen Vertriebskanälen wird United Brands 24 bestens unterstützen nachhaltig die Marken Bugatti und Head im Markt zu implementieren und auch zu verankern.«

Von: Christiane Marie Jördens