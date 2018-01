Seit 2010 war die Unifa Group (Sitz in Düsseldorf) als Joint Venture-Partner zu 40 % in Besitz der US-Premium-Marke True Religion Apparel Inc. Man zeichnet seither für die Sales- und Retail-Geschäfte in der DACH-Region und in den Beneluxstaaten verantwortlich.

Nun ist True Religion Deutschland zu 100 % in Besitz der Unifa-Gruppe, Reinhard Haase ist CEO. Die Übernahme entspreche dem strategischen Ziel der Stärkung der Marke im Retail durch einen neuen Preisaufbau, so heißt in einer aktuellen Mitteilung. Dieser werde sich unter anderem in den Lizenz-Kollektionen bemerkbar machen. Man will künftig weiterhin mit dem US-Mutterkonzern True Religion Apparel Inc. Zusammenarbeiten: Das Produktportfolio aus den USA soll im Handel weiterhin angeboten werden.



Hintergrund



Die Marke True Religion wurde seit 2004 von der Unifa Group vertrieben. Seit 2007 dann in der eigens gegründeten Unifa Premium GmbH, bevor es dann 2010 zum Joint Venture kam. 2015 erhielt Reinhard Haase schließlich die Lizenz für sämtliche True Religion Non Denim-Produkte sowie für eine Capsule Denim Collection, die Guru Denim Inc. True Religion Brand Jeans künftig weltweit anbieten wird. In der DACH-Region versorgt True Religion derzeit rund 250 Kunden, u.a. das KaDeWe, Zalando, Different und Staudinger.

Von: Christiane Marie Jördens