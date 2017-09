Der erste europäische POS von Under Armour in Europa soll sich auf der Kalverstraat in Amsterdam befinden, einer bekannten Einkaufsstraße der niederländischen Hauptstadt. Das neue »Brand House« wird seinen Fokus auf innovative Produkte setzen und will vor allem mit professioneller Kundenberatung punkten. Der Store wird 1.000 Quadratmeter Fläche umfassen, wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt.



»Die Eröffnung unseres ersten Flagship-Stores in Europa ist ein weiterer Meilenstein für Under Armour. Das neue Brand House wird nicht nur in der gleichen Stadt wie unser europäischer Hauptsitz von Under Armour sein, sondern auch in einem seiner belebtesten Einzelhandelsstandorte und wird unseren Kunden ein ultimatives Shopping-Erlebnis bieten, während wir unsere Mission fortsetzen, alle Athleten besser zu machen«, so Chris Bate, Under Armour Europa-Geschäftsführer stolz.



Wann der erste europäische Store zum ersten Mal seine Pforten öffnen wird, will das Unternehmen erst Ende 2017 bekannt geben.

Von: Christiane Marie Jördens