Im September 2017 finden die zwei Umdsch Shopfitting-Seminare »Die Visual Merchandising-Konzeptwerkstatt« sowie »Facebook, Instagram & Co. für Handelsprofis« statt.

Die Visual Merchandising-Konzeptwerkstatt

Am Donnerstag, 14. September 2017, lädt die Umdasch Shop Academy nach Amstetten. Das eintägige Seminar richtet sich an Ladeninhaber und VM-Verantwortliche, die eine Fläche schaffen wollen, deren Warenpräsentation sich kontinuierlich verändert. Dafür sind Planung sowie konzeptionelles Handeln essentiell. Mittels eines Workshops mit Marlies Niehuis wird ein Timetable erstellt, ein Moodboard erarbeitet sowie eine Aktionsplanung, von der Idee bis zur Umsetzung, konzipiert.

Näheres zum Vortragsprogramm und zur Anmeldung »Die Visual Merchandising Konzeptwerkstatt« finden Sie hier.

Facebook, Instagram & Co. für Handelsprofis

Das Social Media-Seminar von Umdasch Shopfitting findet am Donnerstag, 21. September 2017, für Unternehmer, Führungskräfte und Marketing Manager in Amstetten statt. Einen Tag lang dreht sich alles um die Social Media-Kanäle: Marketing- und Handels-Manager lernen, wie sie auf Printwerbung verzichten können und mit kleinem Budget via Facebook und Instagram aus Zielkunden eine eigene Community formen können. Vortragender ist Günter Nowodworski, der im Zuge des Tages einiges an Ideen und Konzepten präsentieren wird.

Näheres zum Vortragsprogramm und zur Anmeldung »Facebook, Instagram & Co. für Handelsprofis« finden Sie hier.

Von: Melanie Trautsch

