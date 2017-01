Zu den Veranstaltungen zählen »Die Visual Merchandising Konzeptwerkstatt«, »Smarte Kunden-Kommunikation am POS« sowie »Know-How-Cinema«.

Die Visual Merchandising-Konzeptwerkstatt

Am Donnerstag, 16. Februar, findet das Umdasch Shop Academy Seminar in Amstetten statt. Das eintägige Seminar richtet sich an Ladeninhaber und VM-Verantwortliche. Gemeinsam mit der Trainerin Anja Müller und den Teilnehmern werden eine Jahresplanung sowie ein Aktionskonzept erarbeitet.

Näheres zum Vortragsprogramm und zur Anmeldung »Die Visual Merchandising Konzeptwerkstatt« finden Sie hier.

Smarte Kundenkommunikation am POS

Am 23. März findet das eintägige Seminar für Verkäufer und Führungskräfte in Amstetten statt. Jantje Nowodworski erarbeitet mit den Teilnehmern das Handwerk zum Sammeln von Kundendaten. Es werden Umgänge mit kritischen Kundenaussagen, Einwänden und Reklamationen näher gebracht.

Näheres zum Vortragsprogramm und zur Anmeldung »Smarte Kunden-Kommunikation am POS« finden Sie hier.

Know-How-Cinema

Auf der führenden Leitmesse für Ladenbau, der EuroShop 2017, bietet die Umdasch Shop Academy von 6. bis 8. März 2017 Know-How in Form von Kurzvorträgen an. Die Kurzvorträge sind kostenlos, um Voranmeldung wird gebeten.

Näheres zum Vortragsprogramm und zur Anmeldung »Know-How-Cinema« finden Sie hier.

Von: Melanie Trautsch

