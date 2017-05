Für Sinnesfreuden am POS sorgen



»Auch wenn optisch alles stimmt, kann schon eine ungewohnte Haptik, ein fremder Geruch oder unpassende Musik den Gesamteindruck stören und das Vertrauen des Kunden schmälern«, so Store Branding-Profi Arndt Traindl. Er referiert am 22. Juni 2017 im InfoCenter der Umdasch Shopfitting Group über die emotionale Kommunikation am POS, die für Sinnesfreuden sorgen soll. Zu den Themen des Tagesseminars zählen u.a. Grundlagen des Neuromarketings, Das Spiel mit den fünf Sinnen, multisensuale Inszenierung etc.



Was? Seminar »Sinnesfreuden am POS«



Wann? 22. Juni 2017; 09.15 Uhr bis 17.15 Uhr



Wo? InfoCenter der Umdasch Shopfitting Group (Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten)



Anmeldung bis 08. Juni 2017





Be a brand! – Werde zum authentischen Markenbotschafter



Die stärkste Verbindung zwischen Markenbotschaftern eines Unternehmens und dem Kunden sind die Menschen aus dem Bereich Kundenkontakt. Starke Persönlichkeiten, die sich ihrer Ressourcen bewusst sind, werden hier am dringendsten gebraucht. Mit dem Seminar »Be a brand!« sollen die Teilnehmer ein klares Bild ihrer Marke bekommen und dies im Kontakt mit den Kunden einsetzen lernen. U.a. werden folgende Themen von der Referentin Claudia Engel-Hutner (Vorstand von Hutner Training) behandelt: Analyse der Einflussfaktoren auf die Markenpersönlichkeit, Markenbedeutung und Faktoren der Markenpositionierung, Erfolgsstrategien im Kundenkontakt etc.



Was? Seminar »Be a brand!«



Wann? 29. Juni 2017; 09.15 Uhr bis 17.15 Uhr



Wo? InfoCenter der Umdasch Shopfitting Group (Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten)



Anmeldung bis 14. Juni 2017



Genaue Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie online.

Von: Christiane Marie Jördens